Банки нашли новую причину блокировки счетов и вкладов, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, сотрудники кредитных организаций запросили у граждан отчет о том, как им удалось заработать на открытие вклада. И если такие вопросы после принятия «антиотмывочного» закона еще можно как-то понять, то требование отчитаться, куда снятые деньги пойдут, по мнению россиян, уже, по меньшей мере, перебор.

При этом за отказ в предоставлении указанных данных банки грозят блокировкой и счетов, и вкладов.

Корреспонденту «Известий» данную информацию подтвердил представитель Сбербанка и пояснил, что вопросы: «Откуда деньги?» возникают только в случае, если операция кажется необычной. Однако в банке не смогли уточнить, какая пороговая сумма кажется подозрительной.

Стоит отметить, что ранее организации интересовались суммами свыше 600 тысяч рублей. При этом никогда не трогали вклады.

Екатерина Брязгунова