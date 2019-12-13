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Банковские услуги стали доступны жителям таежных сел

банк, банкомат

Более трех тысяч терминалов по выдаче наличных появились в отдаленных и малочисленных населенных пунктах Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.

Как пишет ТАСС, в сельских магазинов появились cash out-точки, которые помогут сельчанам снимать наличку вместе с покупками в магазине. В будущем «Банк России» хочет дать жителям сел и деревень в этих же точках платить за коммуналку и пополнять счет телефона и интернета.

Замначальника Дальневосточного филиала Банка России Василий Прокофьев отметил, что такое решение назревало давно – ведь из-за сложностей с инкассацией и охраной в далеких селах поставить банкоматы порой просто невозможно. Точки выдачи наличных решают эту проблему.

В будущем планируется усовершенствовать эти терминалы: чтобы в них можно было не только оплачивать счета за коммунальные услуги, делать переводы в банки и пополнять свои счета.

Кроме того, в планах Центробанка и расширить географию новых точек.

Напомним, что планы по банковской доступности для жителей Дальнего Востока появились довольно давно – этот вопрос обсуждался еще на минувшем ВЭФ в рамках одной из сессий. Тогда говорилось о старте реализации плана. Сегодня же он начал воплощаться в жизнь.

Александра Маслова

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