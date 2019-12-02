Банковские выплаты при ликвидации увеличат в разы

Сумму страхования по банковским вкладам увеличат до 10 млн рублей, сообщает DEITA.RU. Однако изменения коснуться не всех граждан.

Согласно документа вопрос идет о тех лицах, которые выручили средства за счет продажи имущества, но не успели их забрать до отзыва лицензии. Планируется, что если деньги лежат менее трех месяцев, то сумма возврата составит до 10 млн рублей, более этого периода — 1,4 млн рублей.

Также правительство предложило увеличится список юридических лиц, которым будут выплачивать страховые. К списку из граждан, ИП и МСП могут присоединиться кооперативы. Средства в размере 1,4 млн рублей они смогут получать при наличии проблем у банка.

Иван Юрьев