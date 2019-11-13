Банковский роуминг отменяется в России

Депутаты Государственной Думы на заседании российского парламента приняли в первом чтении законопроект об отмене «банковского роуминга», сообщает DEITA.RU.

Суть законопроекта состоит в том, что размер комиссии, которую берет банк при переводе денег между счетами физлиц, не может быть обусловлен открытием данных счетов в разных обособленных подразделениях этой кредитной организации. Проще говоря, чтобы перевести деньги в другой регион нашей необъятной страны, не нужно будет платить комиссию.

Как пояснил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров, данная мера направлена на устранение межрегиональной дискриминации потребителей банковских услуг. Как оговорился представитель ведомства, при этом не будет избыточных регуляторных барьеров для банков. За кредитными учреждениями сохранится право на свободное установление размера комиссии при соблюдении установленных принципов справедливой тарификации», — сказал он.

Парламентарии полагают, что отмена «банковского роуминга позволит обеспечить свободное перемещение денег по стране за счет ослабления географических барьеров, а также будет способствовать популярности безналичных платежей.

Ранее о планах добровольной отмены банковского роуминга в 2020 году заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Дмитрий Санников