Расширить виды социальных пособий, перечисляемых держателям карты «Мир» в рамках проекта «Прямые выплаты планирует Фонд социального страхования, сообщает DEITA.RU.

Об этом стало известно после подписания соглашения между ФСС и национальной платежной системой «Мир» на полях Петербургского международного экономического форума.

Сейчас на карту «Мир» уже переводятся выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. В ближайшее же время на карту «Мир» будут перечисляться компенсационные выплаты за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации. подписанный документ предполагает расширение географии проекта «Прямые выплаты» практически на все регионы России.

ФСС и платежная система «Мир» реализуют совместный проект по перечислению социальных пособий с декабря 2016 года. Как подчеркнул генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев, количество прямых выплат на карты «Мир» начала 2019 года выросло в 1,8 раза.

В Приморье карту «Мир» начали выдавать с 1 июля 2017 года. Пенсионерам карта «Мир» выдается по истечении срока действия существующих карт. Заменить все карты планируется не позднее 1 июля 2020 года.

Дмитрий Санников