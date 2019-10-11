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Банковскую карту можно оформить по-новому
Новая схема оформления банковских карт вводится в России, сообщает DEITA.RU.
В самое ближайшее время россияне смогут оформить обычную дебетовую карту в виртуальном виде. Сделать это можно будет через мессенджер.
Как пишет «Коммерсант», подобную услугу запускает «МТС Банк». Компания предполагает, что в обновленной системе мессенджер будет выполнять функцию мобильного приложения. Оформить карту можно будет после того, как в специальный чат придет сообщение с кодом. Проще говоря, мессенджер заменит привычные смс-ки.
Отмечается, что карта будет ограничена в средствах. Клиенты не смогут хранить на ней более 60 тысяч рублей.
Екатерина Брязгунова