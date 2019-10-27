Банковскую карту обокрали из-за мобильного приложения

Житель Уссурийска потерял мобильный телефон и остался без денег на банковской карте, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в УМВД России по Приморскому краю, 52-летний мужчина обратился в полицию, заявив, что у него украли четыре тысячи рублей с банковской карты. При этом он пояснил, что ранее потерял телефон, на котором было установлено мобильного приложение.

Вскоре стражи порядка задержали 24-летнего гражданина, который признался, что телефон нашел. По его словам, соблазн был настолько велик, поэтому он решил перевести на свой счет четыре тысячи рублей. Деньги он уже умудрился потратить на себя любимого.

Отмечается, что теперь молодому мужчине грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Екатерина Брязгунова