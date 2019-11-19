Банковскую тайну отдадут судебным приставам

Судебные приставы могут получить доступ к кредитной истории россиян, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал представитель Минюста, сотрудники Федеральной службы судебных приставов смогут получить право запрашивать информацию о телефонных переговорах коллекторов и даже отслеживать кредитные истории граждан.

Если такая возможность появится, то полученные в ходе работы данные будут считаться служебной тайной, которая ни в коем случае не подлежит разглашению.

Ранее прошла информация о том, что россиян защитят от коллекторов. Речь идет о постоянных телефонных звонках гражданам, которые приобрели новый номер. Чтобы этого не происходило, в России решили создать единую базу данных sim-карт. Перед звонком коллекторы должны будут уточнять информацию, по-прежнему ли данный номер принадлежит тому или иному человеку.

Екатерина Брязгунова