Банкротство: более двух тысяч приморцев уволят в ближайшие месяцы

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Массовые сокращения планируются на ООО «Дальнегорском химическом комбинате «БОР» в марте 2020 года, предприятие покинут 2182 рабочих, сообщает DEITA.RU. Данное решение было принято после признания компании несостоятельной Арбитражным судом Приморского края.

В профсоюзе организации рассказали, что работники комбината будут переведены на другое предприятие, как это происходило несколько лет назад во время банкротства ГХК «Бор».

«Увольнения произойдут в рамках конкурсного производства, которое проходит не в первый раз. Работники будут переведены на другое предприятие после окончания конкурсного производства. Поэтому сообщение об увольнении 2182 человек не несет какой-то сенсации. Эту же самую процедуру работники проходили в 2015-2016 годах. К сожалению, предприятия имеют свойство банкротиться», - отметил председатель профсоюза предприятия Сергей Матвеев.

При этом в краевом профсоюзе добавили, что производство не планируется закрывать. Подобная ситуация происходила на предприятии в 2016 году, тогда в марте 2,5 тысяч человек были уволены с АО «ГХК Бор» с автоматическим переходом в следующую компанию.

Отметим, что ООО «Дальнегорский химический комбинат «БОР» полностью принадлежит кипрскому офшору «Лиомена Инвестментс Лтд». Бенефициары предприятия не известны.

Иван Крышан

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