Указ, страхующий участников долевого строительства, подписан президентом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Теперь даже в случае с банкротством застройщика закон о защите прав участников долевого строительства обезопасит вложившихся граждан от потерь. «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» выплатит дольщикам возмещение, если что-либо пойдет не так.

Принятый закон регламентирует ограничения применения средств «Фонда» и функции предприятий, достраивающих объекты. Также закон определяет порядок осуществления банком сделок за счет средств «Фонда».

Анастасия Туркова