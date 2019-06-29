29 Июнь 2019, 04:01
Банкротство застройщика больше не станет проблемой для дольщиков
Источник изображения: DEITA.RU
Указ, страхующий участников долевого строительства, подписан президентом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.
Теперь даже в случае с банкротством застройщика закон о защите прав участников долевого строительства обезопасит вложившихся граждан от потерь. «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» выплатит дольщикам возмещение, если что-либо пойдет не так.
Принятый закон регламентирует ограничения применения средств «Фонда» и функции предприятий, достраивающих объекты. Также закон определяет порядок осуществления банком сделок за счет средств «Фонда».
Анастасия Туркова
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