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Банкроты вернули в казну Приморья сотни миллионов рублей

Женски руки пятитысячные банкноты

Предприятия Приморья, прошедшие процедуру банкротства, в течение года погасили задолженности на общую сумму более двухсот миллионов рублей, сообщает DEITA.RU.

В краевом управлении Росреестра сообщили, упомянутые суммы пошли в счет заработных плат и выходных пособий бывших сотрудников компаний-банкротов. Отмечается, что с января текущего года одиннадцать предприятий Приморья, которые были признаны банкротами по решению суда, задолжали работника почти триста миллионов рублей.

«За девять месяцев две тысячи девятнадцатого года сотрудники надзорных органов совместно с Росреестром обеспечили погашение задолженностей на общую сумму в двести тридцать два миллиона рублей», - рассказали в ведомстве отметив, что руководители пяти предприятий-банкротов выплатили все положенные деньги своим бывшим работникам.

Среди полностью погасивших задолженности - Приморская горнорудная компания Восток, Находка порт-бункер, Дальневосточное управление энергетическими системами, 25-й Центральный автомобильный ремонтный завод и Приморская буровая компания.

Кроме того, в представители регионального управления рассказали, что за девять месяцев текущего года уполномоченные сотрудники Росреестра направили в адрес арбитражных Управляющих восемь административных протоколов и четыре предупреждения. Двое из них должны выплатить пятидесяти тысячный штраф.

 Екатерина Цой

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