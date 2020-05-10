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Баня загорелась во Владивостоке
Вечером 9 мая во Владивостоке на улице Чугаева загорелось помещение бани, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказали в краевом МЧС, возгорание произошло в 21.41 по местному времени – спустя 9 минут после вызова пожарные уже были на месте и приступили к тушению постройки. Сообщается, что загорелась крыша строения – огонь уже перекинулся на внутреннюю часть бани.
- Локализовали пожар в 21:58, еще через час полностью потушили, - отметили в ведомстве региона.
Всего к работам по тушению было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Никто не пострадал.
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