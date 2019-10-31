«Баранов из народа делают» — идея губернатора разгневала россиян

Россияне возмущены желанием губернатора Белгородской области Евгения Савченко запретить домашние задания в школах региона, сообщает DEITA.RU.



В российских СМИ прошла информация о том, что Савченко хочет в белгородских школах запретить давать на дом задания. Он уверен, что традиционная практика не приносит ничего, кроме вреда. Глава региона утверждает, что данная традиция травмирует психику и детям и их родителям.

Стоит отметить, что инициативу поддержала даже детский омбудсмен Анна Кузнецова, заверив, что, если опыт окажется удачным, то домашнюю работу отменят во всех школах.

Однако такие идеи не нашли отклика среди россиян. В социальных сетях люди возмутились подобными идеями. «И помимо школы ещё занимались кружками и тренировками спортивными ,и все успевали и у всех на месте психика», «И будет поколение двоечников, которыми легко управлять и агитировать», «Что за бред? Раньше учились, и домашнее задание всегда было. И тоже нагрузка в школе большая была, как-то ж учились и слава богу, выучились никто не помер от домашки. Родители сами не хотят с детьми заниматься после работы. Хотят отдохнуть. Это понятно все, но домашка — это закрепление пройденного в школе. От того, что отменят домашнее задание, дети вообще забьют на учёбу, будут часы отсиживать и все. Только вот к экзаменам так будет тяжелее готовиться, и родители будут на репетиторов отдавать больше денег», «Ребёнок по-любому дома будет заниматься, но уже в том направлении, какой предмет его привлекает и который он понимает. Вместо часа на каждый предмет, будет уделять по 3-4 часа на один», «Бред... Как раз в школах надо запретить ежедневные бесконечные тесты», «Сразу видно, что для таких губернаторов, грамотное население не надо. Ему нужны безграмотные рабы», «Еще один Чубайс, читать писать научились все этого достаточно, хочешь дальше учиться плати денежку. Баранов из простого народа делают», — пишут люди.

Екатерина Брязгунова