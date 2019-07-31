Почти в каждом автомобиле бардачок можно превратить в небольшой холодильник. Как это сделать, сообщает DEITA.RU.

Сделать бардачок миниатюрным холодильником можно, если в машине имеется кондиционер. Проверьте: если в бардачке, в дальнем уголке нашелся переключатель, напоминающий задвижку – значит, реализовать затею получится. Переключатель нужен для включения и выключения подачи холодного воздуха от кондиционера к бардачку. Можете возить в нем бутылочку воды, например.

Только не забудьте при этом извлечь из бардачки навигатор, радар-детектор и другую электронику, которая может не слишком хорошо перенести подобные охлаждающие процедуры. И большие бутылки туда класть не стоит – они слишком тяжелые. В идеале брать квадратной формы емкости, которые не катаются внутри и не гремят.

А вот осенью переключатель стоит повернуть, чтобы в бардачок не попадал уже теплый воздух, поскольку в этом уже нет необходимости.

Анастасия Туркова