Российский продюсер Бари Алибасов оставил сына без наследства и выгнал мужчину из дома, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал российский музыкант в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

По словам Алибасова-старшего, в то время, когда он находился в реанимации, сын вел себя отвратительно: делил наследство при живом, конечно, не совсем здоровом, но живом отце.

Также известный продюсер подчеркнул, что что все наследство, которое он ранее переписал на сына, теперь достанется «добрым мирянам».

Напомним, Бари Алибасов-старший перепутал стаканы, в одном из которых находился сок , а в другом жидкость для прочистки труб. После тяжелого отравления продюсер длительное время находился в искусственной коме. Это было необходимо, чтобы обеспечить максимальное заживление ожогов глотательных путей и желудка.

Екатерина Брязгунова