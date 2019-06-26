Продюсера, основателя группы «На-На» Бари Алибасова-старшего обвиняют в инсценировки отравления, сообщает DEITA.RU. Об этом пишут российские СМИ.

Так, бывший директор Джигурды Антонина Саврасова заявила корреспонденту «Комсомольской правды», что отравление Алибасова фейк.

Также она назвала продюсера «гением пиара» и напомнила, что тяжелое отравление совпала с тридцатилетним юбилеем группы «На-На», а также с их праздничными гастролями по стране.

Добавим, что после выписки из больницы, в которой Алибасов-старший пролежал не так уж много времени он был госпитализирован в начале июня с ожогами рта, гортани, желудка и даже кишечника, после того, как выпил вместо стакана сока жидкость для промывки труб, заработал ни много ни мало два миллиона рублей.

В свою очередь, Алибасов-старший лишить врача медицинского звания за подозрения в обмане.

Екатерина Брязгунова