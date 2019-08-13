Новый способ украсть ценности у водителей придумали барсеточники, сообщает DEITA.RU.

Злоумышленники собираются группой и отвлекают водителя, чтобы он вышел из машины. Чаще всего это делается на нерегулируемом пешеходном переходе и там, где вряд ли окажутся камеры видео-фиксации.

Например, мошенник идет по зебре перед подъехавшим автомобилем и при этом высоко поднимает ноги, как будто перешагивая препятствие. Автолюбители бросаются смотреть на этот предмет, находящийся практически у них под колесами. В это время подельник первого «случайного пешехода» мгновенно утаскивает из открытого салона кошелек или другие ценности.

Автолюбители, столкнувшиеся с подобным разводом, рекомендуют закрывать салон, даже выходя из него совсем ненадолго.

Анастасия Туркова