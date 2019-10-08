Бары опустеют: любимый напиток россиян запретят

Крафтовое пиво может оказаться под запретом в России, сообщает DEITA.RU.

Об этом заявили в Росстандарте, сославшись на обновленный документ ЕАЭС, регламентирующий безопасность алкоголя. Новый стандарт вступит в законную силу чуть больше, чем через год - в две тысячи двадцать первом году.

Тогда же, возможно, из российских баров исчезнет весь ассортимент хмельного «крафта» т.к. положения документа будут диктовать условия реализации пива и для России тоже.

В Росстандарте заявили, что в регламенте нет ни строчки об изготовлении крафтового пива, а потому с первого января две тысячи двадцать первого года его деятельность заводов и малых предприятий, производящих «крафт», будет приостановлена.

Отметим, что после официального вступления документа в силу, именно пивом будет называться алкогольная продукция, в составе которой содержится ровно восемьдесят процентов солода, не менее двадцати процентов сырья и менее двух процентов подсластителей. Согласно российским ГОСТам, в России производят только три сорта пива: темное, светлое и пшеничное.

Екатерина Цой