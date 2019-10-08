Новости
Назван рекордный заработок таксистов
8 Октябрь 2019, 20:15
Вот когда восстановят авиасообщение России с Грузией
8 Октябрь 2019, 20:00
«Лежачие полицейские» в России поумнеют
8 Октябрь 2019, 19:45
Как и зачем проверять свою кредитную историю, сказали эксперты
8 Октябрь 2019, 19:30
Три главные опасности осени назвали водители
8 Октябрь 2019, 19:15
Об инновациях и проблемах в области кардиологии рассказал кардиолог Приморского края
8 Октябрь 2019, 19:13
Получение гражданства упростили в России
8 Октябрь 2019, 19:00
Власти придумали новые возрастные маркировки
8 Октябрь 2019, 18:45
Бары опустеют: любимый напиток россиян запретят
Крафтовое пиво может оказаться под запретом в России, сообщает DEITA.RU.
Об этом заявили в Росстандарте, сославшись на обновленный документ ЕАЭС, регламентирующий безопасность алкоголя. Новый стандарт вступит в законную силу чуть больше, чем через год - в две тысячи двадцать первом году.
Тогда же, возможно, из российских баров исчезнет весь ассортимент хмельного «крафта» т.к. положения документа будут диктовать условия реализации пива и для России тоже.
В Росстандарте заявили, что в регламенте нет ни строчки об изготовлении крафтового пива, а потому с первого января две тысячи двадцать первого года его деятельность заводов и малых предприятий, производящих «крафт», будет приостановлена.
Отметим, что после официального вступления документа в силу, именно пивом будет называться алкогольная продукция, в составе которой содержится ровно восемьдесят процентов солода, не менее двадцати процентов сырья и менее двух процентов подсластителей. Согласно российским ГОСТам, в России производят только три сорта пива: темное, светлое и пшеничное.
Екатерина Цой