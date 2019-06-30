Президент России Владимир Путин поручил жестко контролировать ситуацию с ценами в Иркутской области, пострадавшей от паводка, сообщает DEITA.RU.

На совещании, прошедшем в Братске, Владимир Путин заявил о необходимости взять под жесткий контроль ситуацию с товарами первой необходимости. «Не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможности наживаться на беде людей. Прошу здесь подключиться Федеральную антимонопольную службу, а если потребуется — и МВД», - подчеркнул Президент.

Накануне факты завышения цен на питьевую воду и продукты были озвучены на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Иркутской области. Первый заместитель губернатора региона - председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов поручил службе потребительского рынка Приангарья взять ситуацию с ценами на контроль.

Для многих граждан это - умение «крутиться», делать деньги из воздуха. И значительное число граждан «с предпринимательской жилкой» не видит ничего плохого в том, чтоб заработать на чужом несчастье. Делал же «джентльмен» Ретт Баттлер из «Унесенных ветром» деньги на голоде и смертях конфедератов.

Подобные ситуации случались и в Приморском крае. Во время прохождения тайфуна «Лайонрок» Дальнегорск отрезало от внешнего мира размытой дорогой, а Нежданкинское водохранилище оказалось загрязнено мутными грязевыми потоками. Цены на питьевую бутилированную воду в отдельных торговых точках взлетели. Но быстрого грозного окрика из администрации города оказалось достаточно для нормализации ситуации. До такой степени, что при «разборах полетов» на многочисленных совещаниях с многозвездными генералами было принято считать, что этого и не было.

Дмитрий Санников