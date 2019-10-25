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Бастуют все: Италия отменила рейсы в Россию
Из-за всеобщей забастовки в Италии отменены все рейсы в Российскую Федерацию, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом опубликовал канал Sky TG24.
По имеющейся информации, в массовой забастовке приняли участие не только частники, но и государственные служащие. Из-за этого забастовка буквально блокировала движение в стране. Более того, зацепили и международное воздушное сообщение.
В общей сложности отменены 240 рейсов, в том числе и рейсы в Россию. Не полетят следующие рейсы: Рим — Москва, Москва — Рим, Рим — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Рим. Однако некоторые рейсы все-таки авиакомпания гарантирует.
Стоит отметить, что, помимо проблем с перемещением, у местных жителей возможны сбои в электроснабжении. Сложно будет попасть в учебные заведения, метро и даже музеи.
Екатерина Брязгунова