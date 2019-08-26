Фотосушка и выставка краевых фотоклубов прошли в субботу, 24 августа, на верхней площадке Спортивной набережной во Владивостоке. Мероприятия состоялись в рамках фотофестиваля «Глубина резкости», сообщает DEITA.RU.



«Глубина резкости» - ежегодный фотофестиваль, организованный Приморским краевым центром народной культуры. На фестивале подвели итоги краевого открытого фотоконкурса «Глубина резкости», который по составу участников обрёл в этом году статус Дальневосточного, прошел курс лекций и мастер-классов, состоялись фотопрогулки и интеллектуальная игра. Любой житель города мог поучаствовать в фотосушке. Притом, и как зритель, и как участник.

Фотосушка - уличный формат фотовыставки и обмена фотографиями. Каждый может принести сделанный снимок и повесить его на «просушку», прикрепив прищепками на верёвку. Прищепок организаторы запасают сполна, так что хватает всем. А взамен можно забрать понравившуюся фотографию себе – приятный обмен творчеством между горожанами.









В этом году состоялось еще одно событие краевого масштаба – выставка приморских фотоклубов. Участники фотоклубов на выставку предоставили фотографии на своё усмотрение, предварительного отбора не было. Выставка была однодневной и прошла тут же, на Спортивной набережной, в одном пространстве с фотосушкой.

Участие в батле фотоклубов приняли пять из семи приморских клубных объединений: фотоклуб «Таёжный» посёлка Кавалерово, «Ракурс» из Дальнегорска, владивостокский «Флагман» и клуб художников и фотохудожников из Находки «Отражение». Уссурийский фотоклуб и спасский «Дилетант» в выставке не участвовали.









Особенность батла была в том, что лучший фотоклуб и лучшего автора выбирали зрители. Любой желающий мог проголосовать за понравившиеся фотографии - на всех фотоработах были проставлены номера. В конце дня организаторы подсчитали голоса. Больше всего зрительских голосов набрали фотоработы клуба из Владивостока "Флагман". Он и признан победителем зрительского голосования.



Ирина Павленко

Фото автора