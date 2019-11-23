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«Батя не спрятал ключи»: парнишка взял автобус и протаранил дом
Приморские полицейские привлекли к ответственности родителей подростка, взявшего без спроса семейный автомобиль, сообщает DEITA.RU по материалам ОМВД России по городу Уссурийску.
Как рассказали приморские полицейские, ночью патруль ГИБДД на улице Ленинградской в Уссурийске заметили странный микроавтобус Мазда Бонго. Водитель явно неуверенно двигался по проезжей части, постоянно меняя полосу движения.
Инспекторы ДПС, включив маячки и сирену начали преследовать микроавтобус, игнорировавший требование об остановке. В районе дома №24 по улице Горького правонарушитель не справился с управлением и столкнулся с препятствием, въехав в стену многоквартирного дома.
Как оказалось, за рулем автомобиля находился несовершеннолетний, не имеющий права управления транспортным средством и документов на автомобиль. 15-летний подросток, воспользовавшись отсутствием родителей, взял ключи от машины отца, чтобы покататься.
В отношении родителей несовершеннолетнего составлен административный за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Материал передан на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Уссурийского городского округа для принятия мер воспитательного характера.
Ранее пьяный мужчина угнал карету скорой помощи. В Михайловском районы 32-летний мужчина обратился за медицинской помощью. Однако ему очень не понравилось в медучреждении, он начал себя вести агрессивно, а выйдя из здания, заметил автомобиль скорой помощи возле гаражей. Недолго думая, он сел в машину и отправился в соседнее село Васильевка.
Медики были вынуждены обратиться за помощью в полицию. В скором времени спецавтомобиль был найден в указанном селе, а пьяный угонщик — дома. Он пояснил, что взял машину, чтобы добраться до дома и собирался ее вернуть.
Дмитрий Санников