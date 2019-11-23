telegr wh call

Новости

«Батя не спрятал ключи»: парнишка взял автобус и протаранил дом

23 Ноябрь 2019, 10:53

Радиационный инцидент близ Дальнего Востока оценил Роспотребнадзор

23 Ноябрь 2019, 10:21

Трутнев растянет ВЭФ на весь год

23 Ноябрь 2019, 09:54

Tele2 первая в мире протестировала NB-IoT на коммерческой сети LTE-450

23 Ноябрь 2019, 09:24

«Пробник» тюрьмы выдал суд мужчине

23 Ноябрь 2019, 09:15

Жириновский публично напал на Трутнева из-за губернатора

23 Ноябрь 2019, 08:45

Дорожники столицы подставили автомобилиста

23 Ноябрь 2019, 08:15

Погода превратит столицу в каток

23 Ноябрь 2019, 07:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

«Батя не спрятал ключи»: парнишка взял автобус и протаранил дом

дтппп

Приморские полицейские привлекли к ответственности родителей подростка, взявшего без спроса семейный автомобиль, сообщает DEITA.RU по материалам ОМВД России по городу Уссурийску.

Как рассказали приморские полицейские, ночью патруль ГИБДД  на улице Ленинградской в Уссурийске заметили странный микроавтобус Мазда Бонго. Водитель явно неуверенно двигался по проезжей части, постоянно меняя полосу движения.

Инспекторы ДПС, включив маячки и сирену начали преследовать микроавтобус, игнорировавший требование об остановке. В районе дома №24 по улице Горького правонарушитель не справился с управлением и столкнулся с  препятствием, въехав в стену многоквартирного дома.

Как оказалось, за рулем автомобиля находился несовершеннолетний, не имеющий права управления транспортным средством и документов на автомобиль. 15-летний подросток, воспользовавшись отсутствием родителей, взял ключи от машины отца, чтобы покататься.

В отношении родителей несовершеннолетнего составлен административный за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Материал передан на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Уссурийского городского округа для принятия мер воспитательного характера.

Ранее пьяный мужчина угнал карету скорой помощи. В Михайловском районы 32-летний мужчина обратился за медицинской помощью. Однако ему очень не понравилось в медучреждении, он начал себя вести агрессивно, а выйдя из здания, заметил автомобиль скорой помощи возле гаражей. Недолго думая, он сел в машину и отправился в соседнее село Васильевка. 

Медики были вынуждены обратиться за помощью в полицию. В скором времени спецавтомобиль был найден в указанном селе, а пьяный угонщик — дома. Он пояснил, что взял машину, чтобы добраться до дома и собирался ее вернуть.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Пьяный мужчина угнал карету скорой помощи

Вот за сколько секунд угонщик справится с вашим автомобилем

Водительские права будет отбирать Минздрав

Популярное

Шойгу рвет и мечет: воры сорвали оборонзаказ

Водители начнут нарушать правила движения назло ГИБДД

Гендиректор аэропорта Владивосток покинул пост

Синоптики опубликовали пугающий прогноз на выходные
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Как вы считаете, уборка снега - это забота:
Голосовать
Загрузка...