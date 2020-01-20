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«Батя»: в Сети узнали прозвище Улюкаева в колонии
Журналисты узнали, чем бывший министр занимается в
исправительном учреждении, сообщает DEITA.RU.
Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев нашел себе хобби в колонии. Улюкаев отбывает наказание в колонии №1 в Тверской области.
Как пишет Baza, Улюкаев ведет для других заключенных экономический кружок. Десятки слушателей, которые посещают мероприятия, между собой придумали прозвище для коррупционера – «батя экономики».
Известно также, что кроме экономического кружка Улюкаев работает в библиотеке. В его задачи входит выдавать посетителям книги, подшивать издания и вести учет. Недавно во время прокурорской проверки Улюкаев получил предупреждение за сидение на кровати.
Напомним, за получение взятки в размере 2 млн долларов Улюкаева приговорили к 8 годам колонии.
Елена Миронова