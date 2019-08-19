Стало известно, сколько денег придётся потратить на сборы ребёнка в школу, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Для покупки рюкзака, школьной формы и пенала в этом году придётся потратить в среднем 2619 рублей. Такую сумму вывели эксперты площадки объявлений "Авито".

Базовый набор школьника окажется самым дорогим для московских школьников. Здесь за него придётся выложить 3326 рублей. Эксперты отмечают, что сумма выросла на 5% в сравнении с прошлым годом.

На втором месте по стоимости школьных принадлежностей оказался Иркутск. Там цена базового комплекта составила 3147 рублей.

Санкт-Петербург показал третий результат. Здесь набор школьника стоит 3041 рубль, что на 4%, чем в прошлом году. По России в целом стоимость школьного комплекта увеличилась на 2%.

Самый дешёвый базовый набор ожидает жителей Ижевска. Там родители смогут приобрести его всего за 2020 рублей.

Дмитрий Шевченко