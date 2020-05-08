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Базы отдыха начали штрафовать в Приморье

пляж, отдых, море

Некоторым базам отдыха в Хасанском районе Приморья выписали штрафы за нарушение карантинных мер, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщается на сайте регионального правительства, с самого начала введения ограничительных меры на базы отдыха начались рейды. Уже было выписано более 60 административных штрафов. Так, штрафы получили самые популярные места отдыха база «Сидими» и несколько точек в поселке Андреевка.

Планируется, что в ближайшие дни полиция, Росгвардия и сотрудники МЧС проведут рейды в бухтах, которые являются популярными среди любителей палаточного отдыха.

В пятницу, 8 мая, губернатор края Олег Кожемяко подчеркнул, что все пляжи должны быть закрыты, на дорогах необходимо дежурить пожарной службе и правоохранительным органам. По словам губернатора, пребывание людей в этих местах противоречит законодательству страны.

Напомним, что в Приморье уже более 750 заболевших, помимо посещений пляжей, в пятницу ограничили сообщение с городом Находка. На въезде в город были выставлены посты полиции. Добавим, что также закрыта навигация маломерных судов, которая традиционно открывалась с начала мая, а в последние два года с середины апреля. 

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