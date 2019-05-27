Ответственные за поведение детей не знают как потушить огонь разгоревшегося хайпа, сообщает DEITA.RU.

Кажется, тема скандального "последнего звонка" в 74-й школе Владивостока ещё не скоро сойдёт с передовиц информационных изданий страны. Обсуждение подогревается новыми заявлениями руководства учебного заведения и реакциями на них в блогосфере и СМИ.

Сложнее всего сейчас директору школы Галине Пугиной. Как стало известно, РИА Новости, руководитель учебного заведения находится в растерянности, т.к. с одной стороны в сложившихся обстоятельствах ей нужно каким-то образом обеспечить подготовку школы к проведению выпускных экзаменов, а с другой - заглушить информационный шум, связанный с недавней вечеринкой.

Кроме этого, Пугина до сих пор не приняла окончательного решения о том, будет ли она увольняться или нет. Она также сообщила, что свой пост намерена оставить и её заметить.

Таким образом, первые лица в руководстве 74 школы Владивостока всё ещё продолжают ждать окончания скандальной истории, находясь при своих должностях. Будет ли их наказание за устроенную учениками БДСМ-вечеринку существеннее, чем моральные терзания от общественного обсуждения - покажет время.

А пока самый известный интервьюер России Юрий Дудь, имеющий сотни миллионов просмотров на своём YouTube канале и более миллиона подписчиков в Instagram, выступил с поддержкой школьников и выразил им свой "респект", сказав, что подобное поведение школьников - это пример настоящей свободы.