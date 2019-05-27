Стало известно, чем решили заменить шикарный праздник для выпускников «Крылья Востока» в 2019 году, сообщает DEITA.RU.

В понедельник, 27 мая, на заседании профильного комитетаДумы города Владивостока депутаты обсуждали корректировку в бюджет в связи с решением муниципалитета провести городской выпускной.

По задумке администрации Владивостока, общий выпускной для школ пройдет на стадионе «Авангард». В планах - световое шоу и выступление молодежного коллектива. Из бюджета на праздник для бывших 11-классников просят 3 миллиона рублей: так как стадион муниципальный, то все деньги уйдут не на аренду, а на организацию праздника и выступления.

Как сообщает журналист DEITA.RU с заседания, комитет рекомендовал Думе утвердить корректировку.

Однако планы властей вызывают скорее опасения, чем радость, после скандального последнего звонка в средней школе № 74, где выпускники устроили пати в стиле БДСМ. Как проконтролировать выпускников на празднике городского масштаба - большой вопрос.

Ранее сообщалось о том, что масштабный выпускной для всех школьников Приморья «Крылья Востока» решили отменить. Так, аналог «Алых парусов» прожил всего год. Многие выпускники и родители были разочарованы таким решением властей.

Елена Миронова