Во второй половине дня в субботу, 1 июня, в торговом центре «Дзержинец» в Дзержинске началась экстренная эвакуация, сообщает DEITA.RU. Кадры с места событий публикует группа «Подслушано Дзержинск» во Вконтакте.

К торговому центру прибыли сразу несколько пожарных машин. Люди спешно покидают здание.

Ранее прошла информация о том, что на оборонном заводе «Кристалл» в том же городе несколькими часами ранее произошло два мощных взрыва. На данный момент прошла информация о 41-м пострадавшем, еще двое пропали без вести. В городе и трех ближайших поселках объявлен режим ЧС.

Екатерина Брязгунова