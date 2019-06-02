2 Июнь 2019, 00:37
Беда не приходит одна: в Дзержинском эвакуируют ТЦ
Источник изображения: Подслушано Дзержинск/Вконтакте
Во второй половине дня в субботу, 1 июня, в торговом центре «Дзержинец» в Дзержинске началась экстренная эвакуация, сообщает DEITA.RU. Кадры с места событий публикует группа «Подслушано Дзержинск» во Вконтакте.
К торговому центру прибыли сразу несколько пожарных машин. Люди спешно покидают здание.
Ранее прошла информация о том, что на оборонном заводе «Кристалл» в том же городе несколькими часами ранее произошло два мощных взрыва. На данный момент прошла информация о 41-м пострадавшем, еще двое пропали без вести. В городе и трех ближайших поселках объявлен режим ЧС.
Екатерина Брязгунова
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