Бедность на селе беспокоит Путина

Президент России Владимир Путин узнал о реальном финансовом положении жителей села. В рамках заседания ГосСовета глава страны поднял тему повышения уровня жизни селян и расспросил высокопоставленных участников дискуссии о возможных путях решения проблемы бедности в глубинке, сообщает DEITA.RU.

Итак, по словам Путина, развитие агропромышленного комплекса России не сможет выйти на новый уровень до тех пор, пока уровень социальной обустроенности сельских территорий не приблизится к городскому показателю.

Президент отметил, что на сегодняшний день подавляющее большинство жителей сел и деревень находятся за чертой бедности - селяне с низкими и крайне низкими доходами составляю порядка 53 процентов от общей численности граждан указанной категории. Это не удивительно, ведь средняя заработная плата трудящегося на благо АПК россиянина еле дотягивает до двух третьих от средней заработной платы по экономике страны. К примеру, по итогу 2018 года среднемесячная зарплата в России была равна 43 400 рублей, а значит аналогичный показатель в сельских местностях не дотянул даже до 29 тысяч рублей. Напомним, что речь идет о «средней температуре по больнице» - реальные доходы отдельных жителей села в разы и разы меньше.

«Обращаю на это внимание прежде всего работодателей. Нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи, двигают всю отрасль вперёд», - обратился в своей речи к руководителям сельхозпредприятий Владимир Путин.

Вторая проблема - «коммунальное» благоустройство. По словам государства, несмотря на то, что мир вот-вот перешагнет через первый десяток XXI века, более 60 процентов жителей российских сел до сих пор видят такие «блага цивилизации», как водопровод, газ, горячая вода и центральное отопление только по телевизору. В это же время как общая обеспеченность инфраструктурой ЖКХ в городах составляет 80 процентов.

Кстати, в тему «коммуналки» лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказал свое мнение по поводу несоразмерно высоких цен на энергоносители в российской деревне и влияния этой несправедливости на итоговые цены на сельскохозяйственную продукцию.

По словам политика, невозможно решить поставленные задачи по развитию сельского хозяйства, когда энерготарифы для деревни как минимум в 2 раза превышают цены за аналогичные услуги для промышленных предприятий. Зюганов уверен – и бензин, и солярка, и электроэнергия для села должны быть приоритетными, ведь из-за непомерно больших затрат в ходе производства аграрии вынуждены ежегодно завышать цены на продукты питания.

«В этой связи назову несколько цен. Гречка в этом году подорожала на 132 процента, – никакой необходимости. Если бы планировали, заложили и дали бы наряд, выполнили все без проблем. Пшено – на 124 процента, мука – на 107 процентов, масло сливочное – почти на 110 процентов. И даже хлеб, буханка ржаного хлеба – у нас Кашин пошел покупать, он блестяще занимается этой темой… Никогда рожь не стоила больше 10 рублей за килограмм, а в буханке всего 500 граммов», - отметил руководитель партии коммунистов.

«Хуже обстоит дело и с социальными, образовательными, медицинскими учреждениями, с дорожной сетью», - продолжает Путин.

И действительно, несмотря на ежегодно выделяемые из федерального бюджета миллиарды, не каждая глубинка может похвастаться своим ФАПом, а деревни и села страдают от нехватки квалифицированных медицинских кадров, отсутствия современного оборудования и разваливающихся больниц. Про школы с дорогами и говорить нечего - первые в большинстве своем «дышат на ладан» и каждый год боятся быть закрытыми, а вторые… вторых просто нет.

По мнению президента, проблему может решить только комплексный подход с учетом интересов каждой конкретной территории. До весны текущего года аграрии и селяне могли лишь мечтать о собственном национальном проекте, но принятая в мае государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» дала людям надежду на кардинальное изменение ситуации.

«Люди заметили, понимают, изучают её, ждут от неё результатов. Она нацелена на поддержку инициатив, что называется, на земле, проектов действительно важных, актуальных для конкретных сёл, посёлков, их жителей, местного бизнеса», - воодушевленно заявил Путин, но чуть позже позитивный пыл президента был прерван губернатором Алтайского края Виктором Томенко, чью длинную речь можно заменить одной-единственной фразой: «Денег нет хватит».

В своем выступлении глава Алтайского края сопоставил «бумажные» цифры с фактическими запросами регионов и выяснил, что несмотря на двенадцати кратное увеличение федеральной финансовой составляющей на реализацию шестилетней «сельскохозяйственной» госпрограммы (1,60 триллионов рублей из 2,300 запланированных триллионов) у регионов попросту не хватит денег на воплощение в жизни «хотелок» своих аграриев.

К примеру, стоимость общих заявок на 2020 год требует порядка 132 «федеральных» миллиардов рублей, в то время как государство запланировало выделить лишь 35 миллиардов рублей - в 1,7 раз меньше.

«Это только 55 процентов от предусмотренного паспортом программы и примерно четверть от того, на что заявились уже регионы, что, надо сказать, создаёт серьёзные риски невыполнения мероприятий в полном объёме и, соответственно, недостижения установленных целевых показателей», - пояснил Томенко, отмечая, что если взять трехлетнюю финансовую перспективу, то в общей сумме получится нехватка более 320 миллиардов рублей.

В это же время, как заметил губернатор Алтая, паспорт программы предусматривает региональное финансирование в размере 174 миллиардов рублей на весь период «шестилетки».

«Уровень софинансирования расходов со стороны регионов превышает 14 процентов. Для большинства региональных бюджетов это слишком большая нагрузка», - высказал мнение Томенко и тут же предложил решение проблемы - установить пропорции софинансирования 99:1.

По итогам дискуссии президент поблагодарил спикеров за выступления, еще раз отметив, что порядка 40 процентов россиян в той или иной степени связаны с сельской деятельностью и работа нацпрограммы в первую очередь будет нацелена на социальныеулучшения для этих людей.

Однако, у редакции DEITA.RU есть предположение, что данная программа не будет работать так, как этого хотели бы чиновники. Ответ на вопрос: «Почему?» очень прост - люди покидают село не от хорошей жизни, и вряд ли очередное громкое обещание властей резко остановит поток россиян, бегущих из сельских местностей, как от огня. Огня отсутствия работы, цивилизации, жилья и, как следствие, безденежья и крайней бедности.

Типичный пример тому - затронутая в ходе заседания главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым «больная» тема льготной ипотеки для села. Условия участия звучали действительно сказочно: снижение первоначального взноса с 20 до 10 процентов, а кредитной ставки - до предела в 3,5 - 4 процентов, вот только от наличия «сказки» денег в кошельках селям не прибавилось.

«Пока мы не помогли субъектам за счёт регионального бюджета субсидировать первоначальный взнос, дело не сдвинулось с мёртвой точки. Мы очень рассчитываем на то, что ввод в действие льготной ставки в районе 3 процентов решит нам эту задачу. Программа не развивается без льготного кредита и без вложений в инфраструктуру», - посетовал Артамонов и заодно пожаловался Владимиру Путину на снижение государственной помощи региону в рамках «шестилетки» в 13 раз.

Екатерина Цой