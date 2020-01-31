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Бедность - не порок: Губернатор Фургал объяснил поступок бросившего детей отца
В интервью местным журналистам губернатор Хабаровского края
Сергей Фургал объяснил мотивы поступка бросившего в Шереметьево детей мужчины,
сообщает DEITA.RU.
Губернатор отметил, что полную оценку действий отца должны дать правоохранительные органы, но уточнил, что такая ситуация - отнюдь не случайность.
По его словам, всему виной низкие доходы населения и повальная бедность россиян. Иногда такая ситуация доводит людей до отчаяния. Для того, чтобы подобное не повторялось, срочно необходимо применять меры.
Губернатор сказал: поручения президента из года в год направлены на улучшение благосостояния людей. Но реальные факты пока не позволяют говорить о решении этой задачи. Глава региона призвал всех чиновников выполнять поручения Путина, так это является серьезной поддержкой для регионов.
В частности, Сергей Фургал поддерживает введение бесплатно школьного питания для детей из малоимущих семей.
Чиновник также сделал укор в адрес журналистов. По его словам, сотрудники некоторых СМИ дежурили у дверей родственников детей с целью выяснить какие-нибудь горячие подробности о происшествии. Это, по его мнению, недостойное поведение - пиариться на чужом горе губернатор считает провокацией и призывает получать ответы на вопросы цивилизованным путем.
Напомним, приехавший из Комсомольска-на-Амуре в Москву мужчина бросил детей в зоне выдачи багажа, оставив записку о том, что содержать их он не может, но хочет забрать их позже. Сам отец уехал в город Батайск Ростовской области.
Позднее он пришел с повинной в полицию. Мужчина попросил прощения у свих детей, объяснил свой поступок слабостью и доведением до отчаяния.
Ранее стало известно, что в 2016 году детей бросила мать, отведя их в детский сад и далее исчезнув в неизвестном направлении.
Сейчас дети находятся в реабилитационном центре в городе Лобня. Вскоре они будут отправлены обратно в Хабаровск. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, посетивший оставленных детей, пообещал найти для их отца работу.
Василий Кучин