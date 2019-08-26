Президент России Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность низкими темпами роста доходов россиян, сообщает DEITA.RU.

Об этом Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам с участием руководителя администрации президента Антона Вайно, помощника президента Андрея Белоусова, министра финансов Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Орешкина и председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной.

Как заявил Владимир Путин, инфляция в России постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно.

Также президент оценил, что при положительной динамике ВВП за первое полугодие, темпы роста экономики страны оказались неудовлетворительными.

Ранее в своем очередном послании Федеральному собранию Владимир Путин напомнил, что в 2000 году за чертой бедности находились около 40 миллионов человек. «Сейчас их около 19 миллионов, но и это слишком много», - заключил он.

Дмитрий Санников