В Кремле обсуждают и комментируют уровень бедности россиян, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Комментировали заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который назвал происходящее позором для россиян, и добавил, что нынешний уровень ВВП и такое количество людей с малым достатком проблема человеческого капитала. Страдает здоровье, питание, качество жизни и функциональное развитие. Свои слова он подкреплял статистикой: семьдесят процентов россиян живет в бедных семьях, особенно дети. За черту бедности попали двенадцать с половиной миллионов граждан.

Ответ Кремля призыв не преувеличивать. Там посчитали, что это всего лишь эмоциональные оценки, к которым не стоит относиться всерьез. Проблема есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, но преувеличивать ее масштабы не стоит. Для решения этого вопроса существуют нацпроекты.

Анастасия Туркова

