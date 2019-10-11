«Бедные потому что много рожают»: совещание у Медведева

Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел совещание по подготовке индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития, сообщает DEITA.RU.

Как выяснилось, регионов-аутсайдеров с наиболее сложной ситуацией по инвестициям, по доходам, по уровню бедности и по безработице, в России 10. В список отстающих вошли Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область, Калмыкия.

Теперь их правительство Дмитрия Медведева намерено развивать, с использованием методов опережающего развития по индивидуальным программам. Эти самые программы должны учитывать особенности каждой территории, а потому наиболее перспективные экономические специализации. Кроме того, над регионами-аутсайдерами возьмут шефство специальные кураторы из числа членов правительства России и министерств. По словам Дмитрия Медведева, этот институт станет некоей единой точка выхода на федеральный уровень.

Впрочем, не все так просто. Стратегическая цель правительства состоит в том, чтобы уровень развития регионов, доходы на душу населения по стране на разных территориях выравнивались. Как отметил на брифинге вице-премьер Виталий Мутко, нередко вопросы бедности и уровня доходов в регионах зависят от методологии, то есть как они подсчитаны. «В некоторых регионах рождаемость выше, поэтому и дохода соответствующего меньше», - заявил Виталий Мутко.

По итогам совещания были выработаны общие принципы и предложения по реализации и мерам поддержки. Они, в основном, касаются стимулирования, активизации экономических процессов, создания новых рабочих мест.

Дмитрий Санников