Новости
«Бедных будут расстреливать» — заявление депутата разгневало россиян
17 Декабрь 2019, 17:45
Банки сговорились против бизнеса
17 Декабрь 2019, 17:30
Россияне рассказали о насилии в семье
17 Декабрь 2019, 17:15
Ким Чен Ын, Нарендра Моди и Мадонна: высокие гости Приморья 2019 года
17 Декабрь 2019, 17:00
Две важные дороги закрыли из-за гололеда
17 Декабрь 2019, 16:45
«Слезы текли у обеих» - пьяные женщины выбросили породистую собаку с балкона
17 Декабрь 2019, 16:30
Глава ГИБДД рассказал, можно ли говорить по телефону в пробке
17 Декабрь 2019, 16:15
Штормовое предупреждение объявили на Дальнем Востоке
17 Декабрь 2019, 16:00
«Бедных будут расстреливать» — заявление депутата разгневало россиян
Новое скандальное высказывание слуг народа возмутило россиян. Люди опасаются, что до пенсии малоимущим не дожить — их просто будут расстреливать, сообщает DEITA.RU.
Ранее в Сети появилось видео, на котором депутат Государственной Думы Ирина Гусева высказывает свое мнение о том, стоит ли малоимущих граждан освобождать от налога на доход физических лиц.
Политик, которой народ в буквальном смысле доверил свои жизни, считает, что налог должны платить все, в том числе малоимущие. Такое категоричное мнение связано с убежденностью в том, что все малоимущие либо сидели в тюрьме, либо ранее нигде не работали. При этом Гусева уточняет, что тех, кто находился в местах лишения свободы, ранее и охраняли, и кормили за счет налогоплательщиков.
«Давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», — возмущается депутат.
Россияне же, просмотре видео, на котором запечатлены слова политика возмутились еще больше. Вот что пишут жители Приморья в популярном паблике nhk_off.
«Посадить эту Гусеву на зарплату 25 000, и посмотреть на неё, как она запоёт».
«Чем дальше, тем меньше хочется жить в нашем царстве
государстве. Куда бы уехать»
«На служебную собаку в месяц выделяют больше чем пенсия минималка. Гордимся страной!».
«Нас учат корректности по отношению к нынешней власти, а сами способны на что угодно по отношению к народу, который выбрал их. Бессовестные...»
«А может Россия сократит выделения денег на заграницу? А будет квалифицированная помощь старшему поколению нашей страны?»
«Как противно становится, что власти простой народ сравнивают с кем-то, а как насчёт себя?»
«Чувствую после пятидесяти лет бедных будут просто расстреливать...»
Екатерина Брязгунова