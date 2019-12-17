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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Бедных будут расстреливать» — заявление депутата разгневало россиян

женщина, офис, возмущена,

Новое скандальное высказывание слуг народа возмутило россиян. Люди опасаются, что до пенсии малоимущим не дожить — их просто будут расстреливать, сообщает DEITA.RU.

Ранее в Сети появилось видео, на котором депутат Государственной Думы Ирина Гусева высказывает свое мнение о том, стоит ли малоимущих граждан освобождать от налога на доход физических лиц.

Политик, которой народ в буквальном смысле доверил свои жизни, считает, что налог должны платить все, в том числе малоимущие. Такое категоричное мнение связано с убежденностью в том, что все малоимущие либо сидели в тюрьме, либо ранее нигде не работали. При этом Гусева уточняет, что тех, кто находился в местах лишения свободы, ранее и охраняли, и кормили за счет налогоплательщиков.

«Давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», — возмущается депутат.

Россияне же, просмотре видео, на котором запечатлены слова политика возмутились еще больше. Вот что пишут жители Приморья в популярном паблике nhk_off.

«Посадить эту Гусеву на зарплату 25 000, и посмотреть на неё, как она запоёт».

«Чем дальше, тем меньше хочется жить в нашем царстве государстве. Куда бы уехать»

«На служебную собаку в месяц выделяют больше чем пенсия минималка. Гордимся страной!».

«Нас учат корректности по отношению к нынешней власти, а сами способны на что угодно по отношению к народу, который выбрал их. Бессовестные...»

«А может Россия сократит выделения денег на заграницу? А будет квалифицированная помощь старшему поколению нашей страны?»

«Как противно становится, что власти простой народ сравнивают с кем-то, а как насчёт себя?»

«Чувствую после пятидесяти лет бедных будут просто расстреливать...»

Екатерина Брязгунова

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