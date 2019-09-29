Бедных пенсионеров власть не нашла в России

Власти считают, что в России нет бедных пенсионеров, сообщает DEITA.RU.

Это парадоксальное заявление сделал в Государственной Думе глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, в России пенсионеры не могут считаться бедными, поскольку им государство всегда доплачивает до прожиточного минимума пенсионера.

Как считает Алексей Кудрин, пенсионеры в России выведены из группы бедных раз и навсегда. Более того, как считает чиновник, в этой связи реальные доходы падают у других групп населения, как правило, не пенсионеров.

Как следует из логики чиновника, если, в семье много людей, но доходы ограничены, тогда в расчете на душу населения, по душевому доходу может уменьшаться. Это включая и пенсионеров, и детей, и родителей. В таких случаях могут снижаться реальные доходы. По оценке Кудрина, доходы у населения падают из-за роста платежей по кредитам и по ипотеке, а также из-за отсутствия роста экономики, что связано с ростом зарплат.

Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что сегодня россияне абсолютно не способны самостоятельно откладывать деньги, чтобы накопить на пенсию. По ее словам, во многих странах мира используется система, что за счет добровольных накоплений увеличивается пенсия. Однако на сегодняшний день заработки россиян не позволяют нашей стране присоединиться к такой системе. Граждане зарабатывают ровно столько, чтобы прокормить себя и семью. Им совершенно нечего откладывать.

Дмитрий Санников