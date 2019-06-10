В России готовится к запуску система, анализирующая данные Пенсионного фонда, чтобы легче находить бедных, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Единая система социального обеспечения уже в скором времени может стать некой базой для поиска россиян, находящихся за чертой бедности.

Как рассказал изданию председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов, подобная система сначала будет протестирована в нескольких регионах, а уже потом в случае успешной работы, будет применяться по всей России.



Её сутью является то, что большие данные, накопленные за годы ведения учёта российских граждан, позволяют выявить некоторые закономерности, которые в последствии можно применить к большим группам населения и оценивать их уровень дохода, а также возможное приближение к черте бедности.

С помощью этой же системы, эксперты надеются снизить общий уровень бедности в России в соответствии с поручением президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что 25% россиян оценивают своё финансовое состояние не радужно.

Дмитрий Шевченко