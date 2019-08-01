В России спрогнозировали уменьшение числа граждан, живущих за чертой бедности, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Счётная палата дала свой прогноз на второй квартал текущего года. По расчётам главного аудиторского ведомства страны, количество бедных должно снизиться.

Причиной этому может послужить замедление сокращения роста реальных доходов населения. В прошлом квартале этот показатель составил 2,5%.

При этом в Счётной палате отметили, что рост уровня бедности в начале года и его дальнейшее снижение к концу года типичны для российской экономики и связаны с сезонными колебаниями уровня доходов населения.

Дмитрий Шевченко