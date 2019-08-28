Росстат зафиксировал увеличение во II квартале в годовом выражении доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, сообщает DEITA.RU.

Согласно данным ведомства, в этот период доходами ниже прожиточного минимума располагали 18,6 миллионов человек, что составляет 12,7% населения страны.

При расчете использовалась установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума во II квартале 2019 года — 11 185 рублей — и уточненная в марте 2019 года методология оценки денежных доходов населения.

По оценке Росстата, при увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню инфляции, — 5%, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила бы 12,1%, что ниже аналогичного показателя в прошлом году.

Дмитрий Шевченко