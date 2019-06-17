Региональные власти предложили лишить материальной поддержки "мнимых" бедных, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Вопрос о прозрачности и достоверности доходов россиян вновь возник на повестке дня. Согласно информации издания, ряд регионов предложили федеральному центру пересмотреть подход в подсчёте и поддержке граждан, которые получают или только претендуют на те или иные меры и способы поддержки, в особенности, связанные с прямыми выплатами денег.

Так, некоторые представители регионов посчитали, что имеющие свой огород или жилую площадь, которую можно сдавать, не могут в полной мере рассчитывать на поддержку от государства.

При этом, те средства, которые удастся освободить с помощью выявления таких серых "бедных", можно направить на другие сферы, где так же требуется финансирование.

Похожие предложения поступили в Минтруд из Татарстана, Кабардино-Балкарии, Приморского края, Липецкой, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областей.

Первым шагом к изменению оценок бедности регионы называют корректировку критериев, по которым определяются бедные люди, которым необходима помощь. По мнению некоторых регионов, есть целый пласт граждан, которые имеют "серые" доходы и даже хорошо зарабатывают, но делают это неофициально и поэтому, что называется, по документам, проходят в качестве бедных.

Напомним, что задачу снизить уровень бедности вдвое поставил президент Владимир Путин. К 2024 году число малоимущих должно сократиться до 9,7 млн человек, или 6,6% населения.

Ранее сообщалось о том, что россиянам, имеющим низкие доходы - до 30 тысяч рублей, имеют проблемы с поддержанием текущего уровня жизни и вынуждены брать кредиты на самые необходимые вещи: еду, одежду, медицину, ремонт.

Дмитрий Шевченко