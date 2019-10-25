«Бедный-богатый Гуменюк»: стала известна реальная зарплата мэра Владивостока

Мэрия Владивостока обнародовала данные по исполнению бюджета городского округа за 9 месяцев 2019 года. Отчет о доходах и расходах появился 23 октября на официальном сайте города. Согласно документу, мэр Владивостока Олег Гуменюк обходится налогоплательщикам как минимум в сумму в 3,6 миллиона рублей, сообщает DEITA.RU.

Как видно из отчета, расходы на главу муниципального образования в год составляют 1 806 761 рубль. Правда, за 9 месяцев исполнение этой строчки расходов бюджета составило лишь 40%. С начала года по ней выплачено 726 тысяч рублей.

Таким образом, ежемесячная заработная плата главы города составляет, видимо, 80 тысяч рублей, а остальную сумму, 838 тысяч 761 рубль, он, вероятно, получает премиями в конце года. Получается, что средняя ежемесячная зарплата мэра Владивостока составляет порядка 150 тысяч рублей в месяц. Но его это не устраивает.

Напомним, мэр Владивостока Олег Гуменюк намерен поднять зарплату себе и своим заместителям. Такой вопрос значился в повестке заседания городской думы в конце сентября, однако был снят до начала заседания за необходимостью доработать с целью «исключения коррупциогенного фактора».

«Мда, 150 тысяч в месяц, а ему все мало», – негодуют горожане. Но более сердобольные граждане Олега Гуменюка понимают – ведь ему нужно платить аренду городу, с каких же нетрудовых доходов?! Дело в том, что мэр взял у Владивостока в аренду земельный участок на Первой речке, кадастровая стоимость более 17 миллионов рублей. Ежемесячная арендная плата, исходя из кадастровой стоимости, составляет порядка 150 тысяч рублей в месяц. И, говорят, что арендатор исправно ее платит, не задолжал городу.

«С такой зарплатой ему, видно, только на аренду и хватает, бедный мэр», – сочувствуют горожане.

Однако, в городском бюджете предусмотрена еще одна внушительная сумма на «функционирование высшего должностного лица муниципального образования», еще 1 806 761 рубль. В нее предположительно могут входить все расходы, связанные с осуществлением главой города своих функций, от канцелярии до командировок и представительские расходов. Таким образом, работа Гуменюка обходится налогоплательщикам в сумму как минимум 3,6 миллиона рублей.

Правда куда более угрожающими горожанам кажутся цифры в строке расходов «Администрация города Владивостока». На нее из скудного городского бюджета, которого вечно не хватает починить разбитые дороги и навести хотя бы минимальный порядок, в 2019 году выделено более 3,6 миллиарда рублей. А точнее 3 601 232 959,60. На функционирование местной администрации выделено еще почти 652 млн рублей.

Отметим, что на содержание краевой администрации ежегодно уходит порядка 5,1 миллиарда рублей.

Напомним, что согласно декларациям о доходах Олега Гуменюка, которые он подавал во время работы в администрации Приморского края, в 2017 году его заработная плата составила более 300 тысяч рублей в месяц. В 2016 году он заработал на миллион меньше - 2,8 млн рублей, это по 235 тысяч рублей ежемесячно. Согласно обеим декларациям в собственности у Олега Гуменюка находится семь объектов недвижимости и два земельных участка в пользовании. Среди объектов недвижимости есть жилой дом на 237 кв. м и земельный участок 227 кв. м, три нежилых помещения, одна проходная 18 кв. м и объект незавершенного строительства.

Светлана Алеутская