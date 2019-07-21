Российских граждан с низким уровнем дохода, выполняя поручения главы государства Владимира Путина, могут переселить социальное жилье, предназначенное для сдачи в аренду, сообщает DEITA.RU.

По мнению экспертов, которых цитирует ТАСС, оператором жилья для социальной аренды станет государство. А средства на развитие программы, а именно на приобретение и строительство квадратных метров, выделят из федерального бюджета.

Как отметил глава комитета по строительству «Опоры России» Дмитрий Котровский, ранее уже предпринимались попытки запустить программу арендного жилья, однако все они потерпели неудачу. В первую очередь, это связано с тем, что развитие жилья в социальный найм — это долгие деньги, поэтому вкладываться в такое предприятие не хотят ни банки, ни инвесторы.

Екатерина Брязгунова