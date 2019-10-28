Бегут из страны: россиянам станет проще эмигрировать

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Власти Израиля приняли решение предоставлять гражданам России политическое убежище в ускоренном режиме. Об этом сообщает DEITA.RU.
О новой процедуре регистрации российских иммигрантов рассказали в профильном управлении Израиля. В миграционном ведомстве заявили, что данное решение власти были вынуждены принять в связи с участившимися случаями так называемого «туризма беженцев», когда зарубежные гости пишут заявления с просьбами предоставить им убежище в стране фактически сразу после пересечения границы.
Сообщается, что из-за огромного количества иностранных гостей, желающих получить разрешение на официальное трудоустройство в Израиле, время рассмотрения запросов от туристов существенно увеличилось настолько, что только за первые шесть месяцев текущего года планы на отпуск в Иерусалиме и Тель-Авиве рухнули у более трех тысяч россиян.
«Иностранцы, приезжающие в страну с целью заработать, пользуются безвизовым режимом, чтобы попасть на территорию Израиля и через некоторое время подают прощение о предоставлении убежища, а во время рассмотрения заявления работают и живут в израильских городах в статусе беженцев. Среди таких людей не мало граждан России», - рассказали в ведомстве.
Российские дипломаты договорились с правительством Израиля о включения россиян в список иностранных граждан, чьи заявления рассматриваются в ускоренном режиме. Следующая на очереди договоренность - установление более четких критериев для запрета на въезд на территорию страны.
Екатерина Цой