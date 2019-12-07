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«Бей по колесам»: погоня со стрельбой за джипом
Нетрезвого водителя внедорожника удалось остановить только после применения табельного оружия, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Приморскому краю.
Ночью в городе Дальнереченске инспекторы ДПС заметили автомобиль Ниссан Террано, водитель которого проехал на красный свет. На требования госавтоинспекторов остановиться водитель не реагировал и продолжил движение, попытался скрыться, подвергая опасности жизни и здоровье других участников дорожного движения.
Было организовано преследование. Инспекторы дорожно-патрульной службы подавали звуковые сигналы и требования об остановке. Водитель внедорожника продолжил движение, уходя в сторону села Лазо и был задержан только после применения табельного оружия сотрудниками полиции, которые были вынуждены стрелять по колесам.
За рулем внедорожника находился 33-летний житель села Грушевое. Проверка по базам данных ГИБДД показала, что автомобилист не имеет водительского удостоверения. Освидетельствование установило у водителя алкогольное опьянение.
В отношении мужчины сотрудниками ГИБДД составлены административные материалы за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющем права управления, проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Суд назначил злостному нарушителю ПДД наказание в виде 20 суток административного ареста.
Дмитрий Санников