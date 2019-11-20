Белоруссия и Россия объединяются в одно государство

Российско-белорусские переговоры по интеграции завершились в Москве, сообщает DEITA.RU.

Как заявил по итогам переговоров председатель правительства России Дмитрий Медведев, обе стороны договорились к 8 декабря окончательно урегулировать позиции по интеграции. Дата эта – не случайная. 8 декабря 1999 года между Россией и Белоруссией был подписан договор о создании союзного государства.

Говоря о результате совместной работы, Дмитрий Медведев заявил, что значительная часть дорожных карт по интеграции двух стран согласована. Председатель правительства России признал, что по каждому из вопросов существует масса нюансов, но это не означает, что стороны не способны договориться. Отдельные из вопросов требуют решения на уровне глав государств – Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Да не будет ничего из этой интеграции. Батька = система ниппель, все только в одну сторону гребет. Вот, например: хочу цену на газ, как в Смоленской области! Отлично! Но тогда ты должен и права на получаемый газ иметь, как Смоленщина! Разве она может, например, перепродавать его в другие страны??? Или, разве может губернатор Смоленска заявить,что не признает целостность РФ (Крымнаш)? Короче, тут явное желание носить крестик, на надевая трусов!», - комментируют договоренности об интеграции российские пользователи Сети.

Дмитрий Санников