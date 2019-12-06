Белоруссия сказала, что мешает объединению с РФ

В списке 16 вопросов, которые требуют согласования и совместного решения с Москвой, сообщает DEITA.RU.



Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас прокомментировал грядующую встречу с российским премьером Медведевым. Как пишет РИА Новости, Румас рассказал, что мешает объединению Белоруссии с Россией.

Всего в списке нерешенных – 16 вопросов. Однако минимально, считает премьер, необходимо решить 3-4 вопроса. Среди тех тем, которые необходимо решить, есть цены на газ после 2019 года и вопрос перетаможки нефти.

Елена Миронова