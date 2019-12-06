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Белоруссия сказала, что мешает объединению с РФ
В списке 16 вопросов, которые требуют согласования и
совместного решения с Москвой, сообщает DEITA.RU.
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас прокомментировал грядующую встречу с российским премьером Медведевым. Как пишет РИА Новости, Румас рассказал, что мешает объединению Белоруссии с Россией.
Всего в списке нерешенных – 16 вопросов. Однако минимально, считает премьер, необходимо решить 3-4 вопроса. Среди тех тем, которые необходимо решить, есть цены на газ после 2019 года и вопрос перетаможки нефти.
Елена Миронова
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