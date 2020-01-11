Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти на территории страны, сообщает DEITA.RU.

В пресс-службе белорусского лидера рассказали о том, что 50% ставка налога на прибыль установлена для тех компаний, которые транспортируют нефть и продукты из нее. Кроме этого, эко-налог будет вводиться и на транзиты по территории страны нефти с помощью магистральных трубопроводов. Это сделано на случай непредвиденных ситуаций, которые могут угрожать экологической безопасности страны при перевозке опасных продуктов.

Напомним, что ранее конценр «Белнефтихим» подчеркнул, что поставок нефти из России нет, а загрузка соответствующих заводов идет на минимально технически допустимом уровне. После этого в силу вступил ряд разовых контрактов. Предполагается, что крупная партия поступит в Минск уже в январе.

Ранее лидеры государств уже вели переговоры на этот счет. Лукашенко призывал Владимира Путина к равным экономическим отношениям между странами.

«Белоруссия не просит у России дешевые газ и нефть», - подчеркнул глава Белоруссии.

Во время переговоров также произошел забавный случай: в зале на пару секунд погас свет. «Это все Дима Песков», - пошутил Лукашенко. Вскоре электричество оперативно восстановилось, и главы государств смогли продолжить беседу.

Александра Маслова