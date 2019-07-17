Губернатор поручил в 1,5 раза увеличить урожайность картофеля в Приморье, по примеру, конечно же, белорусских коллег. Аграрии же заявили, что переориентируются на другие виды сельхозпродукции из-за отсутствия спроса на картофель, сообщает DEITA.RU.

Недавно губернатор Приморья Олег Кожемяко после очередной поездки по краю поручил аграриям региона повысить урожайность картофеля до белорусского уровня.

«Картофелеводство — одна из важнейших отраслей сельского хозяйства. Его урожайность по краю должна составлять не менее 300 центнеров с гектара. Можно, например, использовать опыт белорусских коллег», — заявлял он.

Почему глава края ставит в пример белорусов, стало понятно накануне, когда он встретился с бессменным президентом братской республики Александром Лукашенко в Минске. Надо отметить, что Олег Кожемяко уделял внимание развитию сельского хозяйства во всех возглавляемых им регионах, в Амурской области и на Сахалине, закупая для этих целей белорусскую технику. Но приморским аграриям поставленная планка — в полтора раза выше, чем обычный урожай в крае, — показалась не то чтобы невыполнимой, но скорее ненужной.

Так, по мнению проректора по научной работе и инновационным технологиям Приморской сельскохозяйственной академии Сергея Иншакова, добиться высокой урожайности возможно, но на больших площадях это будет сделать значительно сложнее, как минимум из-за высокого переувлажнения, которое последние годы наблюдается в регионе.

«Сорта картофеля, которые райнированы для Приморского края, давно используются и заново выводятся нашими селекционерами, у них заявленная урожайность превышает 300 центнеров с гектара. При этом сорта с хорошими вкусовыми качествами должны обладать большим содержанием крахмала, но они не любят переувлажнение», – отметил Сергей Иншаков.

При этом он добавил, что производители картофеля должны быть уверены в рынке сбыта продукции, что значительно сдерживает развитие производства картофеля в регионе.

«За последние годы население сильно переориентировалось на другие продукты, теперь люди перестали запасаться картофелем впрок. Производителям необходимы рынки сбыта продукции на переработку в крахмал или чипсы», - добавил специалист Приморской сельскохозяйственной академии.

Приморские фермеры в разговоре с корреспондентом DEITA.RU подтвердили опасения эксперта – им действительно приходится переориентироваться с картофеля на другие виды сельхозпродукции. Уже сейчас многие аграрии снижают площади посадки картофеля, потому что не могут найти рынок сбыта и постепенно переходят на другие культуры – кукурузу и сою.

«Конечно, местную продукцию закупают военные и другие государственные органы, но на всех госзаказов не хватает, а на сою всегда можно найти покупателя, экспортировав ее в соседние страны», – рассказал один из фермеров региона.

Иван Крышан