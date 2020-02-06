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Белорусское посольство откроется в Приморье в марте

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Открытие на территории Приморского края офиса посольства Республики Беларусь стало темой встречи главы региона Олега Кожемяко и руководителя хабаровского отделения посольства Валерия Сахно, сообщает ИА DEITA.RU.

Посольство, которое ранее работало в Хабаровске, должно переехать – это было известно еще в июне 2019 года. Соответствующую задачу в связи со сменой столицы Дальнего Востока поставило российское правительство. Теперь окончательно обозначены сроки открытия нового отделения, это произойдет в марте 2020 года.

Как обозначил Олег Кожемяко, между Приморьем и Беларусью давно существуют тесные связи, которые можно назвать даже родственными. К примеру, в последнее время жители региона с большим удовольствием приобретают представленную в широком ассортименте продукцию союзного государства, а правительство края приобретает дорожную технику.

«Для нас вопрос сотрудничества имеет большое значение», – подчеркнул губернатор.

Белорусский дипломат согласился, что территории имеют большой потенциал в отношении дальнейшего взаимодействия, и заявил, что родственные связи заставляют его самого по-особенному относиться к российскому региону.

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