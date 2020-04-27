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Белухи из «китовой тюрьмы» резвятся на свободе – видео
Животные не боятся подплывать к людям и плавать возле катера
Приморцы сняли на видео нескольких белух, которые свободно плавали недалеко от берега возле поселка Волчанец. Датчики на животных говорили о том, что они – освобожденные выходцы из бухты Средняя возле Находки, сообщает ИА DEITA.RU.
Видео попало в приморские паблики – авторы съемки рассказали, что животные совершенно не боялись катера, легко проплывая прямо под ним, нарезая круги возле судна, прыгая и играя друг с другом, явно довольные нынешней жизнью.
Напомним, что традиционным ареалом пребывания животных являются северные моря, в том числе Охотское море. При этом в Японское море животные редко заплывают. В прошлом году завершился скандал с так называемой китовой тюрьмой, где содержали несколько десятков особей белых китов и косаток. Благодаря давлению и вмешательству общественности животных вернули в привычные ареал обитания. До этого они планировались на продажу.