Бензин дорожает на Дальнем Востоке: Госдума в шоке

Группа депутатов внесла в Государственную Думу проект поручения, в котором попросила запросить информацию в ФАС о повышении цен на бензин и мерах, принимаемых для соблюдения цен и тарифов естественными монополиями, сообщает DEITA.RU.

В тексте проекта говорится, что за два последних месяца на территории Дальнего Востока дважды выросла цена на нефтепродукты. Так, в Амурской области был зафиксирован скачок цен на автозаправочных станциях ННК, АИ-92 подорожал на 1,06 рубля, АИ-95 — на 25 копеек, а дизельное топливо — на 1 рубль 65 копеек за литр.

До этого повышение цен фиксировали в Благовещенске в сентябре, тогда цена топливо поднялась на 25 копеек. Аналогичная ситуация отмечалась и в соседних регионах ДФО, цена за литр топлива увеличилась на 25 копеек. При этом в Хабаровске увеличение цены на топливо отмечается в 6-й раз.

В связи с этим депутаты попросили соответствующие комитеты запросить информацию в антимонопольной службе результаты мониторинга цен и принимаемые меры по соблюдению цен и тарифов естественными монополиями.

Проект поручения в Госдуму был внесен четырьмя депутатами от партии ЛДПР, представляющими регионы Дальнего Востока.

Напомним, что ранее DEITA.RU писала о том, что стоимость топлива во Владивостоке выше, чем в Москве. Так, литр АИ-92 во Владивостоке доходит до 43,77 рублей, однако по стране средняя стоимость такого же бензина на 1,5 рубля дешевле.

Иван Крышан